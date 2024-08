“Impotência enorme”. Produtores de cortiça denunciam onda de roubos

Os distritos de Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Évora e Bragança foram os mais afetados por este tipo de crime. Este ano, apesar do número de ocorrências, apenas três pessoas foram detidas até ao final de julho. Só no ano passado foram 45 e no ano anterior, 2022, 22 suspeitos.

Apesar do número não ser excessivamente alto, a GNR admite que “infelizmente ainda tem conhecimento de situações” em que as vítimas nunca chegam a apresentar queixa.

“Os furtos acontecem essencialmente em meio agrícola, durante o período noturno e quando o produto agrícola não se encontra bem acautelado”, explica o capitão João Romano, comandante do posto territorial da GNR em Santarém.

Na resposta por escrito à Renascença, a GNR vinca que é fundamental que os lesados apresentem queixa “para que os recursos existentes sejam empenhados segundo uma lógica de prioridades, após ponderação e análise dos vários critérios de decisão, sendo fundamental o conhecimento das ocorrências/situações que se vão verificando na zona de ação“, pode ler-se

A GNR confirma que os roubos acontecem tanto na árvore como em pilhas de cortiça, sendo que é diretamente do sobreiro que se têm registado mais furtos.

Como conselhos para evitar mais problemas ao longo do ano, a GNR incentiva os proprietários a instalar sistemas de vigilância, erguer vedações, colocar alarmes no caso de as pilhas estarem guardadas em armazém, melhorar a iluminação e denunciar sempre qualquer furto, por mais pequeno que seja.