Já ardeu quase tanta área na Madeira como em todo o ano de 2023

Os dados do INE também revelam que, desde 2006, dois anos foram particularmente agressivos em termos de área ardida: 2012, com 6966 hectares, e 2010, com 8632 hectares. Na verdade, entre 2010 e 2016, os incêndios na Madeira consumiram mais de 18 mil hectarses, o que equivale a cerca de 25 mil campos de futebol.

Em 2010, dos temporal de fevereiro - um dos 42 grandes aluviões desde 1600, na Madeira - fragilizaram os solos da ilha do Funchal. Nesse ano, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) registou 96 ocorrências de incêndio florestal.

Enquanto a área ardida de Portugal continental reduziu 13% face a 2009, na Madeira, a diferença em relação dos mesmos períodos dispara para 2887%. Em 2009, arderam, no arquipélago, cerca de 289 hectares.

Em Portugal continental, desde o início do ano, arderam um total de 8451 hectares e foram registadas 3715 ocorrências. De acordo com estes números do ICNF, a área ardida no incêndio da Madeira desde quarta-feira, representa mais de metade da área ardida no continente.