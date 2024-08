Influencer canadiano angaria 91 mil euros para rapaz que perdeu os pais em Milfontes

A origem do MD Motivator

Nem sempre Zach Dereniowski foi um caso de sucesso. Ou a pessoa mais feliz do mundo. Aliás, for por estar deprimido que começou a fazer vídeos motivacionais para as redes sociais.

"Não tinha ninguém a quem pedir ajuda, nunca tinha tido problemas de saúde mental. Então, comecei a fazer vídeos para encontrar amigos", conta à Renascença.

Em 2020, em plena pandemia, Zach era ainda um desconhecido. Estudava medicina em Sidney, na Austrália.

Uma noite, deu por si sozinho e a chorar na rua, até duas mulheres que não conhecia o terem abordado e perguntado: "Estás bem?"

"O que fizeram foi mudar o rumo da minha vida. Sentaram-se ao meu lado, no chão, enquanto chovia, e ouviram-me. Durante 30 minutos. Até então, nunca percebera o quanto um desconhecido ouvir-te pode ser tão importante. Liguei aos meus pais no dia seguinte, contei aos meus amigos. E percebi: eu quero ser aquela pessoa para os outros", lembra.

A medo, Zach contou aos pais como sentia e voltou para casa, no Canadá.

Com a ajuda de um amigo do liceu, começou a filmar vídeos com desconhecidos – a oferecer abraços, a ouvi-los. E o sucesso foi instantâneo.

O primeiro vídeo de Zach conseguiu logo 20 milhões de visualizações. “Foi numa época em que toda a gente no mundo sentia falta de contacto e ligações, não apenas eu."

O dinheiro conta?

Em pouco mais de quatro anos, Zach Dereniowski ganhou milhões de seguidores. E milhões de dólares. “Não comecei a fazer por causa do dinheiro. Ainda não o faço para fazer dinheiro”, garante.

Os dólares do influencer, conta, proveem de duas origens. “Trabalho com marcas e parcerias [conteúdos patrocinados] e uma associação sem fins lucrativos chamada Kindness is Cool.”

“Nos últimos 18 meses, conseguimos angariar 5.5 milhões de dólares. E o que é fantástico é que esse valor foi totalmente para as pessoas.”

Zach diz à Renascença que não tira “uma percentagem ou parcela. Todo dinheiro das doações vai diretamente para as pessoas”.

“As pessoas adoram a transparência. É uma nova forma de filantropia por via das redes sociais. A prova quantitativa que as pessoas querem fazer o bem, se lhes derem um ponto de partida”, explica.

A campanha de Francisco é a última prova da teoria do influencer. Lançada apenas na quarta-feira, conseguiu atingir a meta de 100 mil dólares em pouco mais 72 horas.