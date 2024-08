Gerês. Obras da cascata do Tahiti com consenso mas sem "bom senso"

Um miradouro, gradeamento, um cordão de segurança para os banhistas, uma estrutura metálica de acesso e espaço para estacionamento são alguns dos equipamentos previstos para cascata e lagoa de Fecha de Barjas - mais conhecida como a cascata do Tahiti -, em Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG).

Um projeto de ordenamento da autarquia a pensar na “melhoria das condições de segurança”, resume o presidente do município de Terras de Bouro, Manuel Tibo, lembrando os mais de 30 acidentes registados nos últimos anos. “Alguns deles, mortais. Outros com feridos muito graves”.

“A cascata é lindíssima, é verdade. Tem muita afluência de pessoas, mas não tem condições de estacionamento e de segurança”, diz o autarca.

“A própria população, quando ouve o carro do INEM ou dos bombeiros com as sirenes, já diz: 'Foi na cascata do Tahiti'”, conta.

O argumento da segurança não convence a Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade (FAPAS), que fala de uma obra “desajustada” à realidade do PNPG.

Nuno Oliveira, da associação ambientalista, diz tratar-se de uma “intervenção inaceitável” em contexto de Parque Nacional.

“É uma intervenção claramente urbana que não tem nada a ver com o espaço rural e natural e que, ainda por cima, vai ter o condão negativo de trazer mais gente para um local que já está sobrecarregado”, alerta o ambientalista, para quem a aprovação da obra por parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) se deve à desatualização do Plano de Ordenamento do Território.

“O plano de ordenamento, os regulamentos e as leis nunca pensaram nesta vaga de passadiços e miradouros que está a varrer o país. Portanto, do ponto de vista legal, a obra não tem que se lhe aponte. Tem é do ponto de vista de bom senso”, defende.

“Ou queremos que o Gerês dê lucro imediato ou queremos conservá-lo para o futuro."

À acusação dos ambientalistas, Manuel Tibo responde com o dever em garantir a segurança dos visitantes.

“Críticas?”, questiona. “Lido bem com as críticas. Não lido bem é com a consciência de perceber que existe mais um acidente e que pode ser mortal”, aponta o autarca, lembrando que a responsabilidade cai sempre para a “Câmara Municipal ou para os decisores políticos”.

“Só sabe onde os sapatos apertam quem os calça”, remata.