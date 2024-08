Falta de escolha das grávidas no acesso ao SNS “é ilegal”

A questão da distância ameaça também a possibilidade de a gravidez ser um momento familiar, porque “estou a imaginar o marido que vai ter de decorrer 100 quilómetros para ir ver a mulher todos os dias na hora da visita e tem de levar o mano mais velho. Tudo isto é extremamente destabilizante para o início da vida”.

Em Matosinhos, advogada e especialista em questões relacionadas com a gravidez, Mia Negrão, considera que andar centenas de quilómetros pode “fazer a diferença entre a vida e a morte”. E chama a atenção que além dos serviços que fecham, os que estão abertos também não funcionam como deveria. Têm menos meios e menos profissionais de saúde.

Mia Negrão afirma que as mulheres podem edevem recorrer a Justiça em casos em que a gravidez tenha sido prejudicada pela inoperância do Estado e dos hospitais, mas lamenta que recorrentemente as vítimas fiquem anos e anos à espera de uma sentença e acabem por desistir.

A jurista diz que caso exista responsabilidade civil do Estado, que está regulada na lei 67 de 2007, é possível pedir uma indeminização ao Estado. “O problema disto é que é uma ação contra o hospital, neste caso contra o Estado e que demora muitos, muitos anos e, portanto, as pessoas também acabam por se demover de fazer justiça por perceberem que é incompatível com os tempos das pessoas”, lamenta.