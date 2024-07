"Portugal está caótico e o desordenamento do território na zona costeira é gravíssimo"

Portugal chega este domingo ao Dia Nacional da Conservação da Natureza com falta de planos de ordenamento em áreas sensíveis.

O alerta é da socióloga Luisa Schmidt, especialista em políticas ambientais, que denuncia pressões para que muitos planos não sejam aprovados, sobretudo no litoral. A investigadora pede investimentos a curto prazo na adaptação do país aos efeitos das alterações climáticas e rejeita a tese de que as alterações climáticas são um tema de esquerda.

A entrevista à Renascença percorre algumas ideias centrais do livro que coordenou intitulado" 50 anos de Politicas Ambientais em Portugal".

O livro assinala que a passagem entre o antigo regime e o regime de Abril não foi linear em matéria ambiental. Entende que até certo ponto as coisas estagnaram um pouco neste domínio logo após a Revolução. O que é que se passou?

Em 1972, tivemos a Conferência de Estocolmo de 1972, com a criação da Comissão Nacional de Ambiente. Foi um ano importante, também com o programa 'Há só uma Terra' na RTP que Correia da Cunha e Luís Filipe Costa fizeram. As questões ambientais tiveram um grande impulso na altura, mas em 1973 voltou a fechar tudo. A Primavera Marcelista tinha trazido muita esperança e abertura, mas depois houve esse recuo.

Há realmente uma abertura em 1974, depois da revolução, criando-se uma estrutura fixa no Governo, como a Subsecretaria de Estado do Ambiente, na altura liderada por Ribeiro Telles, que tinha uma visão estratégica absolutamente extraordinária relativamente à conservação da natureza, do território, do ordenamento e da paisagem. Mas também havia muitos outros problemas gravíssimos ainda por resolver como o saneamento básico e o abastecimento de água.

Chegamos à Revolução de 1974 com metade da população sem abastecimento de água em casa e apenas 18% tinha saneamento básico. Ribeiro Telles aparece até a dizer que uma das prioridades era o saneamento básico. Houve cólera em Lisboa em 1973 e em 74, já a seguir ao 25 de Abril. E outra questão fundamental era o fim dos bairros de barracas. As questões sociais e políticas tornaram-se absolutamente centrais. Mesmo o abastecimento de água e saneamento era também uma questão política e social, de direitos básicos das pessoas.

Ribeiro Teles cria em 1975 o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico e começa a demarcar uma série de de parques naturais e de áreas protegidas. O que acontece é que não há uma política de planeamento e de ordenamento do território. Antes do 25 de Abril, havia bairros de lata construídos em Lisboa- cidade, não apenas nos arredores, em cima das linhas de água. Isso era uma coisa abafada pelo regime, porque nunca houve política de habitação séria entre nós.

Desaparecidas as normas rígidas que havia antes do 25 de Abril, com a vinda das pessoas que regressaram de África e, não havendo planos diretores municipais ou uma política de planeamento ou de ordenamento, começou-se a construir tudo em todo o lado. No litoral, por exemplo, o Portinho da Arrábida estava cheio de casas clandestinas, como a Fonte da Telha ou a Ria Formosa. Todas essas áreas tinham casas clandestinas porque não havia regras. Todas as pessoas faziam o que lhes apetecia.

Está a dizer que o Ambiente teve também uma espécie de PREC, um momento de desordem logo após a Revolução?

Sim, ao mesmo tempo que marcávamos as áreas protegidas que ainda hoje são absolutamente estratégicas para a biodiversidade e para a conservação da natureza, estabeleceu-se uma espécie de 'anti regra' relativamente à construção civil e, portanto, construiu-se em todo o lado. Havia fábricas e fabriquetas em cima dos rios, tudo isto sem nenhumas regras ambientais.

Escreve no livro que 'a mobilização pública para o debate crítico sobre as opções de desenvolvimento do país ficou secundarizada pelas dinâmicas mais prementes, como justiça ou igualdade'. O Ambiente desapareceu do lote das prioridades?

Desapareceu, embora Ribeiro Telles lá estivesse e mantivesse sempre esta linha, marcando as áreas protegidas até aos anos 80. Mas as questões sociais - sobretudo acabar com os bairros de lata e realojar as pessoas - ficaram como absolutamente prioritárias. A Brandoa ou o Prior Velho tinham casas clandestinas, prédios inteiros construídos sem abastecimento de água e, portanto, essa foi a prioridade.

Embora não houvesse muito dinheiro para isso, tudo o que havia era investido aí.E isso era visto como uma questão de direito social e político, como o acesso à água ou ao saneamento. 40% das casas não tinham sequer retrete em casa. Portanto, isso tornou-se a questão essencial a seguir ao 25 de Abril e todas as outras políticas que hoje constituem ainda um dos problemas principais do país, como o desordenamento do território, multiplicaram-se. Não havia Lei da Água, Lei do Ar nem Lei dos Resíduos, nada.

Ao mesmo tempo começou a haver mais dinheiro e os salários aumentaram bastante em 1975. Não havia acesso à sociedade de consumo como nos anos 80, mas começou a haver mais consumo, logo, a haver mais resíduos e não havia qualquer espécie de tratamento. A sociedade foi crescendo sem conseguir respostas nem regras ambientais, sobretudo ao nível da construção.

Essa desordem mantém-se até 1986 ou há uma segunda parte de um ciclo político com o Governo onde Ribeiro Telles volta a ser importante, ou seja, no Governo Balsemão e na AD?

Ribeiro Telles regressa ao Governo e, com Balsemão, fica como Ministro de Estado, até com grande poder. Ele cria imediatamente a Reserva Agrícola Nacional em 1982 para, pelo menos, se manterem os territórios produtivos, para, na visão dele, termos alguma segurança em termos agrícolas. Depois cria a Reserva Ecológica Nacional para claramente combater o desordenamento do território que se estava a criar. A Reserva Ecológica Nacional vem dizer-nos que não se pode construir nas zonas costeiras, nas encostas e nas arribas. Não se pode construir ao pé das dessas linhas de água. Ele claramente assumiu que criou a Reserva Ecológica - que na altura gerou polémica, até porque impôs uma série de regras às autarquias- justamente para travar o desordenamento do território.

Sabemos que o ordenamento do território continua a ser um dos grandes problemas, mas realmente a viragem grande dá-se depois da adesão à União Europeia, sobretudo relativamente à legislação da água, ar e ruído. A Lei dos Resíduos surge logo em 1986-87, quando começa a haver uma grande influência da União Europeia sobre o país.

Carlos Pimenta vai ser chamado para Secretário de Estado do Ambiente, porque era uma pessoa que estava dentro destas matérias. Portugal não as tinha trabalhado e, portanto, a partir dessa altura, há de facto uma viragem com a transposição das diretivas e com a acção de Carlos Pimenta, que ficou célebre por causa disso, quando começa a demolir nas praias. Conseguiu, por exemplo, limpar o Portinho da Arrábida daquelas casas, algumas com 2 andares, depois também na Lagoa da Albufeira. Na Fonte da Telha, começa, mas não acaba. E depois na Ria Formosa também começa, mas é rapidamente 'exportado' para Bruxelas. Houve outras tentativas, mas no fundo nunca se conseguiram eliminar os clandestinos da Ria Formosa.

Isso passa uma ideia de impulsos por determinadas personalidades, como Ribeiro Telles, Carlos Pimenta e outros que se seguiram. Ao sustentar que também não foi aproveitada a referida base dos planos de fomento do final do Estado Novo, significa isso que os principais partidos não conseguiram fazer uma continuidade no Ambiente, nem sequer o PSD, que agregou muitas pessoas de Ala Liberal e mais tecnocráticas como João Salgueiro e outros?

Sim, as políticas ambientais vivem sobretudo de dois fatores notórios ao longo destes anos todos. Por um lado, essa tal influência externa, com a primeira Conferência de Estocolmo, que até em 1972 teve importância para o regime, pela importância que é atribuída ao primeiro Relatório de Estado do Ambiente, etc. E depois, claro, a União Europeia teve esse grande impacto.

O segundo grande aspecto fundamental foi a personalização e a convicção das pessoas que assumiram a pasta. Ribeiro Telles e Carlos Pimenta foram absolutamente fundamentais para catapultar o tema. As intervenções de Ribeiro Telles, dentro ou fora do Governo, sempre foram muito ouvidas e o Plano Diretor de Lisboa assumiria finalmente o Plano Verde dele. Carlos Pimenta foi importantíssimo porque mediatizou e criou atenção na opinião pública.

Os media têm essa grande capacidade de criar força e dar voz à opinião pública. Veja também quando se criaram as televisões privadas, em 1992-93, e os jornais que surgiram na altura, como o Público ou o Independente. O Público foi muito importante porque levou muita gente do Expresso que também já trabalhava nestas questões do ambiente e, portanto, começou a haver jornalistas de Ambiente nessa viragem para os anos 90.

As televisões privadas começaram a sair da cidade, a sair dos centros de decisão e começaram a mostrar tudo o que se passava, por exemplo, nas lixeiras a céu aberto, que chegaram a ser 341. Havia aquelas escorrências de que as pessoas queixavam ou as ETAR dentro das vilas. Tudo aquilo aconteceu com as televisões a darem algum relevo. Os jornalistas tiveram aqui muita importância.

E, na sua opinião, essa personalização manteve-se até aos dias de hoje?

Continua a ser muito importante. Teve fases de pessoas que tiveram um perfil mais discreto e teve outras fases de mais força. É o caso de Nunes Correia, que tinha muita visibilidade e que era muito convicto relativamente às questões do Ambiente, com João Ferrão na área do ordenamento do território, em 2005. Aconteceu também com Elisa Ferreira, também em 1995, no Governo Guterres.

Também não podemos deixar de dizer que temos José Sócrates, que torna-se notório dentro do partido, utilizando as questões ambientais, com toda a questão dos resíduos, das lixeiras e do seu encerramento. Sabemos depois como se comportou quando foi Primeiro-Ministro em que se esqueceu desta pasta. Mas para ser catapultado dentro do partido e conhecido no país, o Ambiente foi fundamental.

Mais tarde tivemos o período da Troika, que foi inicialmente desastroso, com a criação de um enorme Ministério, o MAMAOT, em que Cristas não tinha nenhuma sensibilidade. Pelo contrário, acabou com questões fundamentais na Lei da Água, da Conservação da Natureza e nas florestas. Jorge Moreira da Silva traz outra vez algum elan ao assunto, com a Fiscalidade Verde, criando o Natural PT, portanto, traz-nos uma sensibilização outra vez para o tema.