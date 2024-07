PRR. Investimento em situação crítica triplicou, mas já há projetos concluídos

Nas florestas, é visto com preocupação o investimento nos polos de inovação e a transformação digital na agricultura sustentável, a transformação da paisagem nos territórios de floresta vulnerável, o programa Mais Floresta.

O relatório destaca também como preocupante o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola, promover a utilização de água residual tratada, aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras, promover a dessalinização de água do mar.

No Alentejo, está em risco o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato.

A requalificação de museus e teatros foi agravada para “preocupante”, dado o atraso no arranque das obras.

Reprogramação do PRR pode diminuir o impacto

Bruxelas já está a avaliar o 5.º pedido de pagamento do Estado português, submetido no início de julho. Com este cheque, o país acumula quase 10.200 milhões de euros, quase metade do valor total do PRR, que chega aos 22 mil e 200 milhões.

O próximo pagamento já se baseia num novo acordo operacional com Bruxelas, que inclui a reprogramação do plano, com a alteração de metas e marcos.