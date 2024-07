Jovens imigrantes saem do desemprego mais rápido por aceitar “empregos menos desejados”

Os jovens imigrantes ficam menos tempo inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do que os jovens portugueses. A conclusão é do estudo “Jovens à procura de emprego inscritos no IEFP: Características, Trajetórias e Colocações”, divulgado esta segunda-feira pelo Observatório do Emprego Jovem do ISCTE.

Segundo o estudo, os jovens imigrantes desempregados passam, em média, cinco meses inscritos no IEFP, enquanto a generalidade dos jovens passa 11 meses inscrito nos centros de emprego. O estudo surge devido a um contrato do IEFP com o ISCTE, e é realizado a partir de dados do IEFP.

Em 2023, 18,5% dos jovens inscritos nos centros de emprego eram imigrantes. Quase 65% dessas pessoas vêm de países de língua oficial portuguesa, 63,5% concluíram o ensino secundário e mais de um quinto recebia o subsídio de desemprego.

“O que explica isso, no fundo, é o facto de eles estarem dispostos a aceitar os empregos que estão disponíveis no mercado de trabalho, e que muitas vezes até chegam a ser abaixo daquilo que são as suas expectativas”, diz Paulo Marques, um dos investigadores responsáveis pelo estudo.