Reciclar uma garrafa de plástico ou alumínio poderá render 10 cêntimos

A decisão foi do anterior Governo e o atual foi “conivente com esta má decisão”, critica a ambientalista.

“Portugal tem que andar a importar. Neste momento, estamos a deitar vidro para aterro e depois andar a comprar”, lamenta.

Governo justifica exclusão das garrafas de vidro

Confrontado com as críticas da associação ambientalista ZERO, o Ministério do Ambiente diz à Renascença que o vidro não é incluído neste sistema de depósito e reembolso porque iria exigir máquinas próprias só para este material.

O gabinete da ministra Graça Carvalho explica, ainda, que o vidro tem um potencial de recuperação mais significativo com a recolha junto da hotelaria, restauração e cafés.

O Ministério do Ambiente fundamenta a exclusão das garrafas de vidro deste novo sistema com um estudo, que apontou vários motivos para a decisão:

• O acréscimo muito significativo de espaço que o vidro exige, em particular na recolha manual ou caso não se proceda à sua compactação (na maioria dos países, a recolha de vidro é em contentores, sem partir a garrafa);

•O risco de fraude, caso o vidro não seja partido na origem;

•Os riscos de quebras e de pó de vidro com a movimentação de embalagens nos pontos de recolha;

•O ruído e os cheiros (sobretudo de vinho, se incluído);

•Não tem, ao contrário do PET, uma vantagem significativa na qualidade do material recolhido;

•Desperdiça infraestruturas já implementadas (ecopontos), cuja recolha é economicamente muito mais viável;

•A maioria do vidro é vendido no canal HORECA, onde o SDR é mais fraco.