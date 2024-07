Ranking das Escolas. Raparigas superam rapazes pelo sétimo ano consecutivo

Nas provas do 9.º ano, as raparigas tiveram mais dois pontos de média (52,9 numa escala de 0 a 100) do que os rapazes (50,7 pontos), conseguindo melhores resultados a Língua Portuguesa – onde a diferença foi de cinco pontos –, mas piores a Matemática, onde os rapazes tiveram mais meio ponto de média.

No ano anterior, elas tinham tido uma média de 58 pontos, enquanto os rapazes se tinham ficado pelos 51,6. Já no exame de Matemática, a diferença tinha sido menor: elas com uma média de 46,4 pontos na prova, os rapazes com 44,4.

Rapazes só foram melhores do que raparigas em Évora e Portalegre

Nas provas de 2023, as raparigas voltaram a superar os rapazes nos Açores e Madeira, fazendo com que eles tenham médias acima das delas em apenas dois distritos: Évora e Portalegre.

Nos dois distritos alentejanos, os rapazes têm médias de mais 0,1 e 0,17 valores do que as raparigas. No entanto, em 10 distritos, a diferença delas para eles é superior a 0,5 valores. Os círculos com maior disparidade são Aveiro, Vila Real e Guarda, onde as raparigas têm médias sete décimas acima dos rapazes.