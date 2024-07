Ranking das Escolas 2023. Rosário volta a ser líder, médias no público aproximam-se das dos colégios

Em 2023, as provas voltaram a não ser obrigatórias para conclusão do ensino secundário, servindo apenas para efeitos de acesso ao ensino superior, o que pode explicar a subida de média em relação a anos anteriores.



Três dos quatro primeiros lugares do ranking do 9.º são ocupados por escolas que estão também entre os primeiros quatro lugares do ranking do secundário. No entanto, o líder é outro no ensino básico: o Colégio Novo da Maia, que sobe cinco posições em relação ao ano anterior. A melhor pública, tal como no secundário, é artística: o Conservatório de Música do Porto, que está em 18.º.

Colégios do Norte ocupam os primeiros lugares, artísticas dominam entre as públicas

Observando a fundo a tabela das melhores escolas do ensino secundário, salta à vista a localização dos colégios que estão no topo do Ranking da Renascença: nos seis primeiros lugares estão cinco escolas do Grande Porto e uma de Braga e as quatro primeiras posições são ocupadas pelas mesmas escolas que compunham o “Top4” no ranking do ano passado, só que em diferente ordem.

O Colégio Nossa Senhora do Rosário, que no ano passado surgia em 4.º lugar, passou para primeiro, com uma média de 16,13 valores, repetindo os feitos de 2020 a 2015, de 2012 e 2010. Esta é a 9.ª vez em 14 anos que o colégio é quem tem a maior média no Ranking das Escolas da Renascença.