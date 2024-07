O que pensam 5 ex-ministros da Educação sobre rankings? A informação é importante, ordenar escolas nem por isso

Veja também:

“Já não morremos hoje.” Antes de a expressão americana tomar conta do mundo (“jinx”), era assim que se dizia quando duas pessoas repetiam a mesma frase, em sincronia. E o que dizer quando vários antigos ministros propõe testar uma hipótese da mesma forma, mesmo que a experiência não vá passar do papel?

Leve-se os alunos do colégio mais bem posicionado do país a frequentar a pública com pior classificação (quando avaliada apenas pelas notas dos exames). Os alunos dessa escola passam a vestir as fardas do colégio durante um ano, mas só isso muda. Os livros nas prateleiras continuam a ser os mesmos. As habilitações dos pais também. E os ordenados idem.

O resultado, mesmo que pareça violar a teoria da probabilidade, não é digno de Colombo: quem não se lembraria de achatar a casca deste ovo, pondo-o de pé? O colégio caia a pique na tabela, a escola pública florescia. Os professores e os métodos de ensino ficavam inalterados, mas a matéria prima, os alunos, seria completamente diferente.

A utilidade de rankings para tomar decisões políticas foi a pergunta de base para lançar a conversa com cinco antigos titulares da pasta da Educação. Com mais ou menos antipatia pelo Ranking das Escolas, todos assumem que ter informação é importante. Mais do que isso, é um direito legal aceder a essa informação e nunca nenhum Governo deveria tentar escondê-la. O que não gostam de ver é estabelecimentos de ensino ordenados de 1 a 600, numa tabela que ignora contextos sociais, e que uma leitura simplista leva apenas a dizer que A é melhor que B.

E é por isso que, mesmo sem terem combinado, três deles acabam a sugerir uma experimentação tão semelhante.

Um termómetro que tira a febre, mas que não diz qual é a infeção

E pode, ou não, o Rankings das Escolas ajudar um ministro a tomar decisões? “O ranking por si só, penso que não”, diz João Costa, o último titular da pasta antes dela passar para as mãos do atual ministro. “Ajudam certamente”, diz, em contrapartida, David Justino, que entre 2002 e 2004 integrou o Governo de Durão Barroso.