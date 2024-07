"Não é uma nota que te descreve". Colégio do Rosário é o melhor do ranking, mas diz que a pressão das notas vem dos alunos e famílias

Veja também:

“Há muito mais que o ranking, não é?”, questiona Isabel Pinho. A professora de Biologia e Geologia do ensino secundário leciona no Colégio do Rosário há mais de trinta anos.

Ano após ano, o estabelecimento privado situado no Porto tem conquistado lugares cimeiros no Ranking das Escolas, mas a docente sublinha que o projeto pedagógico do colégio vai muito além do sucesso académico. A diretora pedagógica diz o mesmo, apesar de reconhecer que há uma enorme pressão para que sejam atingidos os resultados necessários para entrar na universidade. "O colégio não coloca pressão nos alunos para estarmos numa determinada posição no ranking", garante Susana Sousa, "mas os próprios e as famílias colocam-se a si próprios essa pressão".

“Não pretendemos ter só alunos que sejam perfeitos em termos académicos, que sejam alunos de média 20 e depois não se saibam situar perante uma sociedade, não se sintam cúmplices nesta sociedade e não se comprometam com ela”, sublinha, por seu lado, Isabel Pinho, voltando à ideia da importância de valores.

Uma ideia que faz parte da própria cultura do colégio — um dos três existentes no país que pertencem ao Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, uma congregação católica, cujo lema é "Educamos para que todos tenham vida".