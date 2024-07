Investigadores defendem promoção do envelhecimento ativo a partir dos 40 anos

Para responder ao aumento do envelhecimento da população, Portugal precisa de combater a pobreza e a solidão e promover o envelhecimento ativo. São conclusões do Relatório do Envelhecimento, um trabalho dos investigadores Pedro Pita Barros e Carolina Santos, em parceria com a Fundação “La Caixa”, o BPI e a Nova SBE, no âmbito da Cátedra Economia da Saúde.



Segundo o Eurostat, em 2070, cerca de 40% da população portuguesa deverá ter 60 anos. Preparar a população para este envelhecimento “vai exigir um grande esforço aos sistemas de saúde e ao sistema de proteção social, no sentido de terem uma ação conjunta entre os diversos atores da sociedade”, explica à Renascença Carolina Santos.

Por outro lado, “vai ser necessário ter respostas sociais de combate à pobreza, apostar em políticas que permitam à população idosa participar no mercado de trabalho de forma realizada, mas também medidas que escapam um pouco ao setor da saúde, nomeadamente, garantir que as cidades e habitações estão adaptadas à mobilidade das pessoas com mais idade. É ainda muito importante criar mecanismos para controlar um grande flagelo, que é o da solidão”, conclui.

"Vivência ativa e saudável na idade adulta"



A partir dos 60 anos Portugal até compara bem com outros países, começa a ficar mal no retrato quando a análise recua para faixas etárias mais novas.

De acordo com Carolina Santos, “a população com 60 e mais anos tem uma menor performance em termos de envelhecimento ativo, mas isso deve-se unicamente à menor participação no mercado de trabalho, como é esperado, com a reforma”.