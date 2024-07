Escola sobe quase 300 lugares, outra é habitual no topo. Quais são os segredos do sucesso?

Veja também:

Os rankings das escolas são dominados por colégios privados e escolas do norte. Mas, num universo de centenas de estabelecimentos de ensino, olhando com mais detalhe, encontram-se vários exemplos de realidades escolares diferentes, todas bem-sucedidas.

É o caso da Escola Secundária João de Deus, em Faro. Localizada num dos distritos com pior média do país e numa das zonas geográficas mais afetadas pela falta de professores, o concelho de Faro consegue ser o 46.º com melhor média (12 valores). O antigo liceu de Faro está em 83.º lugar na tabela das escolas secundárias, num universo de quase 500 estabelecimentos de ensino.

Carlos Luis, diretor da escola, explica o sucesso com “seriedade, entrega e envolvimento do trabalho de equipa”, detalhando que “trabalho de equipa envolve as famílias também”.

“As famílias trabalham connosco, com os alunos, funcionários, em conjunto, remamos para o mesmo lado”, diz.

O professor não poupa elogios, por exemplo, aos docentes que, garante, “mesmo fora do horário letivo trabalham muitas vezes com os alunos, estão sempre disponíveis”, recorrendo com frequência a meios digitais, nomeadamente algumas redes sociais e a plataforma informática ClassRoom.

No início de cada ano letivo, o diretor reúne-se com os professores a quem pede que “sejam amigos dos alunos, gostem dos alunos”, mas a quem também devem exigir disciplina.

Os esforços resultam, por exemplo, numa taxa de ingresso no ensino superior acima dos 90%. “Vão para cursos muito variados, para Medicina, para o Instituto Superior Técnico, vão também estudar para o estrangeiro”, assegura.

Nesta escola com cerca de mil alunos e 130 professores, o diretor revela que sofre da falta de docentes, mas, num passe de gestão, deu “primazia à escola secundária para sentir menos essa falta”. Carlos Luis queixa-se ainda que “faltam assistentes operacionais”.

Pelo lado positivo, assegura que tem “excelentes condições” físicas, num edifício do tempo do Estado Novo, mas que foi totalmente requalificado pela Parque Escolar.