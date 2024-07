Bons a música, bons a tudo. “Estes alunos não têm propriamente um botãozinho que desliga”

À carga horária letiva de qualquer outro aluno, os estudantes do Conservatório de Música do Porto acrescentam o estudo do instrumento, que pode chegar a três horas diárias no ensino secundário. Mas para muitos há ainda o esforço de viagens diárias para as aulas, que começam às 8h15 da manhã no centro da cidade do Porto, depois de percorrerem dezenas de quilómetros.

“Há alunos do distrito de Viana do Castelo, da Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Aveiro. Temos alunos que vêm concorrer cá este ano e que vêm de Foz Côa”, conta Alexandre Correia, que reconhece que “requer realmente um espírito de sacrifício e vontade”.

Para o diretor do Conservatório do Porto, António Miranda Jorge, estamos perante um empenho “praticamente sem pausas, férias ou fins de semana”.

“Estes alunos não têm propriamente um botãozinho que desliga. Vamos interromper o piano, o clarinete, o saxofone e depois voltamos a tocar? Não. Há uma prática regular e continuada do instrumento, que é essencial. São alunos que levam o instrumento para férias ou que vão procurar um piano aqui e ali para poderem continuar a estudar”, argumenta o diretor. “É muito exigente e, a partir de determinado nível, não é para qualquer um. É preciso realmente uma capacidade de trabalho e uma motivação bastante elevadas.”