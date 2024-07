Artísticas no topo. Veja quais são as melhores escolas públicas de Lisboa e Porto

Veja também:

Os colégios do Porto dominam o Ranking das Escolas da Renascença este ano, mas as escolas públicas não ficam muito atrás. O concelho do Porto é o terceiro município com melhor média do país, atrás de Vouzela e Trofa, enquanto Lisboa é o 23.º, apesar de ter a escola pública do país onde os alunos conseguem melhores médias, a António Arroio.

Entre as cinco melhores escolas públicas do Porto está outra artística, a Escola Soares dos Reis, com 13,75 valores de média, tendo subido mais de uma centena de lugares no ranking geral, tornando-se a segunda melhor secundária pública do país e, portanto, a melhor do concelho do Porto.

A melhor pública no Porto no ano passado, a Escola Secundária Garcia de Orta, caiu mais de 50 lugares e está agora fora dos 100 primeiros, no 103.º lugar, com uma média de 12,37 valores, sendo agora a quarta na cidade onde o resultado dos alunos é mais elevado.