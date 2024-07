António Arroio: uma escola com "pensamento crítico", mas sem diretor e com obras a meio

Matilde Leitão tem 18 anos, passou agora para o 12º ano, do curso de produção artística, vertente de têxteis.

A experiência “está a ser muito boa”, começa por dizer, recordando que, quando entrou, encontrou “uma realidade muito diferente do que estava habituada” — num sentido positivo. “Gostei. Foi conhecer pessoas novas e senti logo ligação com os meus colegas”, descreve.

Questionada sobre os bons resultados, Matilde encontra facilmente uma justificação. “A escola motiva os alunos a dar o melhor de si, seja na parte de contexto escolar ou pessoal”, descreve.

A aluna confirma a exigência e a carga horária mais elevada do que nas outras secundárias. “Nunca tinha pensado nisso, mas no outro dia, a conversar com um amigo que não anda nesta escola, é que me caiu a ficha… tenho muito menos tempo livre do que ele”, explica, mas sem reclamar. “Não trocava de escola”, assegura.

Opinião semelhante tem outra finalista da António Arroio: Alice Cajada, de 17 anos. Terminou agora a sua formação, também em produção artística, mas na vertente de cerâmica. Alice divide o mérito dos bons resultados escolares entre alunos e professores.

“Realmente, os alunos são mais empenhados. Sobre a qualidade do ensino, sinto que é melhor do que nas outras escolas, é muito mais completo”, descreve Alice, de 17 anos.

Perguntamos sobre as condições físicas da escola. Alice explica que há dois anos melhorou substancialmente, pois passou a ter refeitório.

“O que me fez mais falta foi ter um pátio para os alunos poderem estar no intervalo, em vez de estarem todos concentrados à frente da escola. Acho que é das únicas coisas em que eu sinto que a escola podia melhorar”, diz.

De resto, garantem os alunos, o espaço da António Arroio tem o que é preciso: laboratórios de fotografia, salas especiais, materiais.

Obras paradas há mais de uma década

A Associação de Pais identifica mais algumas falhas. A presidente, Cristina Ramos, é clara naquele que considera ser o pior aspeto da escola: obras paradas há mais de 10 anos.

E nesta matéria em particular reconhece a falta que uma direção eleita tem feito ao longo do ano letivo. “A equipa tem feito um bom trabalho, mas, naturalmente, há coisas que não avançam ou coisas que não acontecem como deviam”, argumenta, dando como exemplo “a pressão junto das entidades responsáveis para que a situação das obras na escola se desbloqueie.



As obras de requalificação da escola artística começaram em 2009, mas têm sofrido sucessivos atrasos. Depois de, em 2019, dificuldades financeiras da Construtura Tâmega terem obrigado a nova paragem, a última empreitada deveria ter ficado concluída em novembro de 2022, mas tal não aconteceu.

Cristina Ramos mostra-se, contudo, satisfeita pelos resultados obtidos pelo estabelecimento de ensino.

“Não fico surpreendida, é uma escola muito especial”, assegura. “É uma escola muito humanista, que se preocupa com a tolerância e bem-estar dos alunos e não está focada nos resultados dos exames. Preparam os alunos para aprender, para trabalhar, para ter mais pensamento crítico”, descreve a presidente da Associação de Pais.

“É uma escola que responsabiliza muito os alunos pelo seu percurso”, acrescenta Cristina Ramos. E dá um “pequeno exemplo” do espírito diferente da António Arroio: “Não existem toques de entrada e saída das aulas. É uma coisa simples, mas responsabiliza-os e ajuda-os a crescer, a torná-los mais responsáveis e mais maduros”, elogia,

Já sobre os pontos fracos da escola, Cristina Ramos repete a questão das obras e queixa-se da falta de recursos humanos – assistentes operacionais e professores.

A Renascença procurou esclarecer também junto do Ministério da Educação porque é que a escola passou um ano letivo inteiro sem direção, mas não obteve resposta.