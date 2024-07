"Jurista ilustre", "honesta e ponderada". Morreu Joana Marques Vidal

Joana Marques Vidal morreu esta terça-feira no Hospital de São João do Porto. A antiga procuradora-geral da República estava há várias semanas em coma induzido, situação que decorreu de uma operação cirúrgica, segundo fonte próxima da família, citada pelo jornal Observador, que primeiro avançou a notícia.

O velório realiza-se quarta-feira, entre as 14h00 e as 22h00, na Capela de São Lourenço, em Pedaçães — Águeda, e as cerimónias fúnebres terão lugar pelas 14h00 de quinta-feira, seguindo-se cremação em Aveiro, segundo nota de pesar publicada no site da Procuradoria Geral da República. A missa de sétimo dia será celebrada na Basílica da Estrela, em Lisboa, no dia 15 de Julho, às 19h00.

Maria Joana Raposo Marques Vidal tinha 68 anos e nasceu em Coimbra em 1955, no último dia do ano, filha e irmã de magistrados. Procuradora-geral da República de 2012 a 2018 – nomeada para o mandato de seis anos pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva – foi a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo do Ministério Público.