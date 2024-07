Musicoterapia. Conheça a terapêutica que põe música ao serviço do bem-estar e "resgata sorrisos"

O que é a musicoterapia?

Ainda desconhecida do grande público, a musicoterapia é muitas vezes "confundida com a educação musical".

"Costumam dizer: ah, vão ali fazer uma musiquinha, vão ouvir uma musiquinha... A musicoterapia é muito mais complexa que isso", sublinha Ana Matos.

Um musicoterapeuta tem que ter formação específica na área da musicoterapia e conhecimentos a nível musical. Para além das capacidades motoras e cognitivas, esta terapêutica pode também ajudar a nível emocional.

Ainda que seja especialmente focada no apoio a pessoas com necessidades especiais, Ana Matos diz que "todos podemos usufruir, independentemente de existir um diagnóstico ou não".

"Eu posso recorrer à musicoterapia no sentido de trabalhar a ansiedade, de a perceber e de me sentir melhor", exemplifica.

Mitos que têm vindo a ser desfeitos com o passar do tempo. Musicoterapeuta há 14 anos, a responsável pelo projeto "Lá para si" considera que "ainda existe um caminho a percorrer". A profissão de musicoterapeuta ainda não é reconhecida pela Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), mas já começa a ser olhada com atenção pela Medicina.

"A comunidade médica e científica também já está envolvida e reconhece a importância. E, nesse sentido, tenho agora casos que são encaminhados por médicos", conta a especialista.



Um caminho que vai continuar a ser trilhado todos os dias, com novas conquistas, novas músicas e um único objetivo: o bem estar dos utentes.