🔴 João Almeida diz que há matéria para "participação por um crime de desobediência qualificada". Terminou audição a Nuno Rebelo de Sousa

Filho do Presidente da República depôs esta tarde na comissão de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras, através de videoconferência. Nuno Rebelo de Sousa repetiu em quase todas as respostas a expressão "pelas razões que referi, não responderei". Deputados apontam "desrespeito" pelo Parlamento. Há grupos parlamentares, como PSD e Livre, que optaram por não fazer questões, criticando a postura do inquirido.