Ansiedade, stress, depressão. Época de exames é uma fábrica de futuros adultos ansiosos

E se um mamute, ao vivo e a cores, se cruzasse no seu caminho? É garantido que o coração ia disparar (além de outros truques que o sistema nervoso usaria para o pôr em estado de alerta) –, mas isso seria positivo. Ou era, na Idade da Pedra, quando mamutes e homens coabitavam. Num cenário do século XXI, o stress causado pelo animal de dois metros pode ser provocado por uma pergunta de Física e Química, se for feita num exame fundamental para entrar no ensino superior. Ter de dizer quantos eletrões, protões e neutrões tem o ião 197Au3+ pode fazer dilatar as pupilas. De novo, há um lado positivo: essa ansiedade pode ser boa para quem sabe a resposta (76 eletrões, 79 protões e 118 neutrões), e péssima para quem se esqueceu que Au é o símbolo químico do ouro.

Mamutes, tigres de sabre, números atómicos e tabelas periódicas à parte, a época dos exames nacionais – que arrancou a 14 de junho e se prolonga até 28 – é sinónimo de stress e ansiedade para os alunos, especialmente para os que já se focam na passagem para o ensino superior.

Se borboletas na barriga sempre houve, os números mostram que a situação piora. As notas de entrada de alguns cursos estão em valores impossíveis, uma centésima a menos pode impedir a entrada na primeira escolha, e a competição é maior. A pressão vem de todos os lados — alunos, pais e escolas —, num sistema que os próprios diretores ouvidos pela Renascença consideram pouco saudável. O motivo? Põe a saúde mental num dos pratos da balança e o sucesso no outro. Mas, mesmo entre diretores, há quem não diabolize os exames, preferindo que a alternativa seja mexer no sistema de centésimas que impede alunos com notas elevadíssimas de chegarem ao curso desejado.

Entre psicólogos, alerta-se para uma sociedade competitiva que está a fabricar uma geração de adultos ansiosos, onde ter um 19 (quando a expectativa era um 20), pode ser um golpe na autoestima e levar o estudante a sentir que está perante um insucesso.

Nas escolas públicas e nos colégios procuram-se cada vez mais soluções que ajudem os jovens a encontrar a calma que precisam para lidar com momentos de avaliação, ajudando-os a perceber as próprias emoções. E se há ideias contraditórias, e as soluções preferidas nem sempre são as mesmas, há, pelo menos, uma em que os especialistas ouvidos pela Renascença são unânimes: o modelo de acesso ao ensino superior está doente e precisa, também ele, de cuidados médicos.

Exames mexem com os nervos, mas jovens estão mais ansiosos

“Nós somos humanos, não somos pedras”, diz Filinto Lima, líder de uma das duas associações de diretores das escolas públicas existentes em Portugal. “É evidente que quando somos avaliados, quando é avaliado um aluno, ou até um adulto, todos nós estamos nervosos. É intrínseco à condição humana”, diz o presidente da ANDAEP — Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

“As pedras é que não têm emoções”, sublinha Filinto Lima, frisando que, nesta altura do ano, os alunos estão a ser julgados pelos três anos de trabalho do ensino secundário e isso tem custos no sistema nervoso.

Quando é de ansiedade que se fala, estar numa escola pública ou numa privada pouca diferença faz. Também nos colégios, Rodrigo Queiroz e Melo vê acontecer o mesmo.