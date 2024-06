O estranho caso do email, a cunha que se "ouvia" e o erro da "vaidade". A audição à mãe das gémeas em cinco pontos

Houve cunha? Em 2019, era o que se “ouvia”

A mãe das gémeas luso-brasileiras assumiu que, em 2019, acreditava que tinha tido ajuda ou “cunha” do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao tratamento.

Era o que se “ouvia” no Hospital Santa Maria, disse, em mais do que um momento.

“Era o que era ouvido no hospital: que eu tinha tido a ajuda do Presidente da República.”

O “erro” da vaidade

A mãe das gémeas puxou a si a responsabilidade pela tese da “cunha” – por causa da gravação divulgada pela TVI, em que fala em “pistolão”.

"Numa conversa, supostamente informal, vangloriei-me. Afirmei ter havido uma rede de influências, em que os médicos começaram a receber ordens de cima. Sobre isso só posso pedir imensas desculpas, a toda a gente de Portugal. Fui parva, errei e errei porque disse algo que não era verdade por vaidade naquele momento", disse.

A queixa contra "comunicação social sensacionalista"

Daniela Martins revelou que avançou com uma queixa em tribunal contra a TVI.

"Com essa comunicação social sensacionalista e jornalistas sem princípios, já tenho uma queixa-crime a decorrer no DIAP de Oeiras. Espero que esse caso sirva não só para criar culpados, mas para que os deputados possam mudar as coisas no sentido de proteger as pessoas, em especial as crianças", afirmou.