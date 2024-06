Rock In Rio Lisboa à beira de esgotar último dia. "Nos meus sonhos, voltamos ao Parque Tejo em 2026"

O Rock In Rio Lisboa deve esgotar três dos quatro dias da edição deste ano, na estreia do Parque Tejo como nova localização do evento que cumpre 20 anos de concertos na capital portuguesa. É a primeira vez que acontece na história do Rock In Rio Lisboa, sublinha Roberta Medina, a líder da edição portuguesa do festival, numa entrevista à Renascença sobre as duas décadas do evento. “Em Portugal, cada dia destes são quatro MEO Arena. Não é expectável que isso aconteça num festival de música”, diz a filha de Roberto Medina.

O novo espaço no Parque Tejo terá alterações na gestão do público já este fim-de-semana, depois de um aumento acentuado de queixas de festivaleiros relacionadas sobretudo com a organização do espaço e acesso a alimentação. Apesar de ter mudado a localização para um espaço com mais 30 mil metros quadrados do que no Parque da Belavista, o aumento da lotação do evento não está nos planos imediatos de Medina.

“Primeiro quero expandir em mais conforto, face aquilo que porventura nessa edição não tenhamos sido capazes de entregar. Ainda temos muito espaço para utilizar ali dentro. Não tenho aqui a intenção de aumentar em termos de público”, diz Roberta Medina, reconhecendo que o último fim-de-semana forneceu “informações novas que vamos ter que aprender”.

Negociações para ficar no Parque Tejo

Os Medina querem estabelecer o Rock In Rio no novo local. “Estou louca para poder dizer que ficamos para sempre no Parque Tejo”, confessa Roberta Medina, que diz que se vai “trabalhando” nesse sentido e não apenas com Carlos Moedas. “Temos duas câmaras municipais, de Lisboa e Loures, e cinco juntas de freguesia com quem nos relacionamos. Uma boa notícia é que não houve nenhum problema de impacto de ruído, foi super tranquilo, a não ser as buzinas do povo na saída. Em 2026, nos meus sonhos, voltamos para o Parque Tejo com muitas novidades.”

Mais confiante mostra-se o fundador do festival. “Não é só o Rock In Rio que vai ficar ali para sempre. A cidade vai crescer rapidamente para ali mais rápido do que está sendo. Moedas tem mais é que assinar”, afirma Roberto. A filha Roberta lembra o compromisso de “escutar todos os intervenientes”, mas reconhece que “tem tudo para ficarmos ali”.

Duas visitas separadas por 20 anos

“Sabe que o primeiro lugar onde fui há 20 anos foi ali?”, surpreende Roberto Medina na entrevista onde recorda o início do projeto em Portugal. “ Falei com os responsáveis de Loures e Lisboa. Não podia ser porque tinha uma coisa de lixo de origem química, com contaminação”, explica o fundador do Rock In Rio, numa provável referência ao antigo aterro sanitário de Beirolas, entretanto alvo de intervenção da Câmara de Lisboa para permitir a construção do altar-palco central da Jornada Mundial da Juventude.