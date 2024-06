Refugiados em Portugal. “O que preciso é de viver em segurança”

Há roupa estendida num espaço interior ao ar livre, junto a parte das 100 camas disponíveis no Centro de Acolhimento de Refugiados (CAR2) do Conselho Português para os Refugiados, em São João da Talha, no concelho de Loures.

Um conjunto de camisas e calções, com meias à mistura, espera que o sol perca a vergonha e, por entre as nuvens cinzentas que teimam em não desaparecer, as seque.

O Centro de Acolhimento disponibiliza alojamento temporário, que não deverá ser superior a três meses, onde se faz o atendimento multidisciplinar aos refugiados que chegam a Portugal.

"As pessoas são encaminhadas pela AIMA, no âmbito dos programas e mecanismos de solidariedade que o Estado português tem com as Nações Unidas e com a União Europeia, nomeadamente no que se refere à reinstalação e à recolocação e, a partir daí, preparamos um plano de vida destas pessoas durante um período de 18 meses", explica a diretora do Centro.

"Os primeiros meses são neste centro e, depois de conhecermos as famílias e casos individuais que nos chegam, encaminhamo-los para os vários municípios com respostas adequadas para estas pessoas”, diz Mónica Frechaut.

Quem chega é então preparado para essa integração descentralizada. Submete-se à aferição de competências educacionais e aprende a língua portuguesa. Pelo meio realiza exames médicos e rastreios de saúde. No passo seguinte, participam em programas de orientação cultural, em que são orientados para os futuros locais de acolhimento. No fundo, prepara os refugiados e os municípios parceiros para essa integração.

Mariana, nome fictício, está há quase há quatro meses em Portugal.

“Todos os que aqui trabalham acolheram-me muito bem. Senti-me bem, mesmo não tendo sido fácil, porque foi uma mudança muito grande”, confessa esta mãe de três crianças menores, que com ela vieram da Colômbia para Portugal, onde aguardam o estatuto de refugiado.