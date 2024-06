Caso das Gémeas. Onde começa o processo e termina a sombra sobre Marcelo?

Primeiro problema: nacionalidade em tempo recorde

Em tempo recorde, as gémeas brasileiras conseguiram a nacionalidade portuguesa.

De acordo com o Ministério da Justiça, os pedidos de nacionalidade deram entrada a 2 de setembro de 2019 no Consulado em São Paulo. Ainda no mesmo dia, foram remetidos à Conservatória dos Registos Centrais (Lisboa). A 16 de setembro, já haviam sido emitidos os assentos de nascimento.

Segundo problema: consulta marcada pelo Governo

Marcelo remeteu o pedido do filho para a Casa Civil, que, por sua vez, o terá remetido para o Governo.

Assim, ainda nem as gémeas haviam pisado solo português, já alguém da Secretaria de Estado de Saúde, então liderada por António Lacerda Sales, havia marcado consulta na especialidade de neuropediatria para as crianças no Hospital de Santa Maria.

Uma auditoria interna do Hospital de Santa Maria concluiu que a marcação de consulta fugiu às regras internas. O mesmo documento indica que foi Lacerda Sales que fez o pedido, por intermédio de uma secretária do seu gabinete.

Também de acordo com o último relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), o acesso à consulta de neuropediatria das crianças foi ilegal.

Terceiro problema: autorização de tratamento em dois dias

As gémeas receberam autorização para receber tratamento com o medicamento Zolgensma, conhecido como “o mais caro do mundo”, em dois dias. Mais uma vez, uma aprovação em tempo recorde.

A decisão terá partido de Luís Pinheiro, à data diretor clínico do Hospital de Santa Maria.

O medicamento foi administrado a uma das crianças no dia 23 de junho de 2020 e à irmã dois dias depois.