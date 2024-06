"Os subsídios baixam os preços, sem eles toda a gente tinha de ir para o campo". Os agricultores não sobrevivem sem apoios?

Em Portugal, os problemas com os subsídios vieram alavancar os protestos que já se sentiam lá fora. Fosse nos tratores à porta de Paris ou nos cartazes no centro de Bruxelas, os megafones queixavam-se de estarem “sufocados” com as regras ambientais demasiado rígidas e que faziam a agricultura europeia perder competitividade com os produtos importados, por exemplo do Brasil ou da Ucrânia, onde essas exigências não existem nem fazem subir os preços.

Bruxelas acabou por recuar e deixou cair medidas, como a redução do uso de pesticidas ou a diminuição em 30% as emissões de gases com efeito de estufa na agricultura até 2040.

José Palha, presidente do Observatório de Agricultura, aplaude as medidas, mas lamenta que a Europa continue de olhos fechados para outros problemas – nomeadamente, para a burocracia que afeta especialmente os agricultores mais velhos.

“A média europeia de idade nos agricultores são 60 anos, em Portugal são 64. Pessoas com menos formação, com idade mais avançada, estão menos disponíveis para as aplicações digitais e este tipo de processos burocráticos”, detalha.