Fundação Oceano Azul quer mais áreas marinhas protegidas para a luta climática

O documento reclama a inclusão das áreas marinhas protegidas (AMP) como parte das suas obrigações nacionais, no quadro das Contribuições Determinadas a Nível Nacional no quadro da luta contra as alterações climáticas. Propõe-se ainda a criação de um Roteiro Mundial para a Meta 30x30, com um mecanismo para monitorizar e declarar as suas metas relativamente a futuras AMP até 2030.

Pausa em novas explorações de gás e petróleo

Ponto fulcral para a Fundação Oceano Azul é a proposta de uma “pausa precaucionária” para a exploração mineira em mar profundo. Tiago Pitta e Cunha rejeita argumentos de transição energética para validar as perfurações em alto mar.

“Existe hoje o argumento de que, por causa da transição para uma economia verde, para a mobilidade elétrica e para as baterias, é necessário explorar os minérios do fundo do mar. Isso é falso. Na verdade, os minérios que são explorados através de mineração terrestre continuam a ser suficientes. Essa transição terá cada vez mais se alicerçar numa economia circular. Os cientistas já nos disseram que isto pode ser o elemento desequilibrador do funcionamento do sistema oceânico”, alerta Pitta e Cunha, saudando Portugal por ter adotado uma moratória nesse sentido.