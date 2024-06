Caso das gémeas. Temido insiste que não teve nada a ver com o caso, Ventura considera isso "estranho"

André Ventura considerou também que é necessário perceber se se trata de "um caso isolado ou se há aqui, agora ou no passado, um polvo de influência permanente que levou a negócios deste tipo no Estado durante os últimos anos".

O presidente do Chega voltou também a apelar ao Presidente da República que preste esclarecimentos à comissão de inquérito que o seu partido forçou, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa "ganhará, ele e o país, em antecipar-se a dar explicações sobre isto".

"Nós já tivemos um Governo que caiu por força de corrupção, acho que ninguém gostaria de ver agora um Presidente da República envolvido numa situação que nasce muito porque ele próprio decidiu não dar esclarecimentos. E, portanto, à luz dos acontecimentos de hoje, com crimes tão graves em cima da mesa, eu voltava a pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que não deixe de dar os esclarecimentos que tem que dar, ele, eventualmente o seu filho, quem está envolvido nisto", apelou.

Bugalho diz que seria "irresponsabilidade e descortesia democrática" comentar caso judiciais

O cabeça de lista da AD às europeias recusou comentar as buscas sobre o caso das gémeas, dizendo que seria "uma irresponsabilidade cívica e democrática" comentar uma investigação em curso e que envolve outra candidatura. No final de uma visita a uma empresa de dispositivos médicos em Penafiel (Porto), no distrito do Porto, Sebastião Bugalho foi questionado sobre as buscas realizadas pela Polícia Judiciária.

"Eu estou aqui por razões que me enchem o coração enquanto português e europeu, não vou contaminar a visita com controvérsias e comentários sobre uma investigação que está em curso, que está em segredo de justiça e que ainda por cima envolve uma pessoa que está a disputar esta eleição. Seria uma descortesia democrática e nós não vamos contribuir para isso", afirmou.

Perante a insistência dos jornalistas se será "uma coincidência" a divulgação pública desta investigação na reta final da campanha, voltou a recusar fazer "considerações sobre investigações que estão em curso".

BE é exigente com atuação da Justiça mas rejeita "bate-boca" durante campanha

A cabeça de lista do BE às eleições europeias, Catarina Martins, defendeu que a Justiça deve ter garantias de independência face ao poder político, mas também provar que a tem na forma como atua.

"As campanhas eleitorais não devem ser um bate-boca entre partidos e a Justiça e o Ministério Público, pela nossa parte nós não o faremos. Teremos sempre uma ação de grande exigência para com os meios que a Justiça tem e também para a forma como a Justiça atua", defendeu Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, na Feira de Barcelos, distrito de Braga. "A Justiça tem e deve ter garantias de independência face ao poder político e isso é muito importante. Julgo também que a Justiça tem que provar a sua independência na forma como atua", respondeu Catarina Martins.

Na ótica da Catarina Martins, o caso em si deve ser esclarecido mas a bloquista alertou que o que faz com que as pessoas "se escandalizem com todo este caso é a perceção de que há uma dificuldade de acesso ao Serviço Nacional de Saúde".