Controlam tudo como o "big brother", mas "sobem o preço do peixe". As quotas ainda desagradam aos pescadores?

Ainda assim, Humberto “não tem ilusões”: ainda há “quotas irrisórias”, como o arenque, que acabam muito antes do fim do ano e que fazem com que “alguns pescadores percam muitos rendimentos”. A pergunta é automática, então: por que é que não há protestos como antes?

“Não afeta todos ao mesmo tempo e da mesma forma. A mobilização dos pescadores não é igual. Isso acontece principalmente na pesca polivalente, em que há dez espécies e algumas menos representativas. (…) Acaba [a quota] só numa e os pescadores são menos e têm menos voz”, detalha.

Quotas são como “leis” na sociedade

O sol já desce com velocidade quando colocamos a derradeira pergunta em cima da mesa: as pescas podem sobreviver com todas estas quotas e regras?

“As diretrizes só são o problema da pesca quando são inadequadas e não condizentes com a realidade dos recursos. Isso é que é um problema. Agora, as quotas não são problema nem para nós, nem para nenhuma pesca. As quotas são um instrumento valioso para boa gestão de qualquer recurso”, defendeu Humberto Jorge.