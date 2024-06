Alunos aprendem a "Votar Claro". Escola de Gondomar simula eleições europeias

Tal como acontece em período eleitoral, também no “Votar Claro” há espaço para debate entre partidos com e sem assento parlamentar. “Normalmente, organizamos duas sessões com os partidos. Eles falam das suas propostas, o que vão trazer de novo, o que vão manter e um pouquinho da ideologia, também”, explica Idalina Marques, estudante de Humanidades e vice-presidente da Comissão Eleitoral.



Sobre a participação nos debates, a estudante destaca a atenção de todos os participantes e o interesse em saber mais “sobre alguns assuntos específicos, por exemplo a imigração, a habitação ou a guerra, que é um tema recorrente".

Paulo Lima, um dos professores dinamizadores do projeto, nota que “os debates têm sido extremamente respeitosos e pedagógicos no sentido de os partidos fazerem um diálogo com os alunos, que é um pouco diferente do que acontece na campanha eleitoral.”

As duas sessões de debates aconteceram nos dias 27 e 28 de maio. Para o professor, são a grande mais-valia do projeto. “Os alunos gostam de contar com os partidos, envolvem-se nos debates e pensamos que isto é realmente uma vantagem deste projeto”, acrescenta.

No decorrer do projeto, a Comissão Eleitoral composta por 50 alunos e cinco professores segue as recomendações da Comissão Nacional de Eleições (CNE), mas conta também com um grupo de voluntários, incluindo encarregados de educação, para ajudar nas mesas de voto e na construção dos debates. "Toda a comunidade escolar envolve-se diretamente nestas eleições”, acrescenta João Ferreira.

Esta segunda-feira foi o dia dos jovens simularem as eleições. Na escola, à semelhança de eleições a sério, as mesas de voto espalhadas pelos corredores estavam organizadas por ordem alfabética, e o processo de votar era semelhante ao real. “ O aluno deve vir identificado com o cartão escolar, dirigir-se a uma mesa de voto com a letra inicial do seu primeiro nome, entregar o seu cartão para os mesários o identificarem e riscarem o nome. Depois, recebem o boletim, vão à mesa de voto, fazem o seu voto normalmente, dobram em dois e depositam na ordem eleitoral”, descreve o presidente da Comissão Eleitoral.



Se estes jovens votassem nas europeias, a vitória ia para a AD

O apuramento dos resultados fica a cargo dos alunos, que com o apoio de professores fazem a conversão dos mandatos, pelo método de Hondt, explica João Ferreira: “Às quatro da tarde, vamos para a biblioteca, pegamos nos votos, fazemos a contagem, e preenchemos as atas de cada mesa para reunirmos tudo num resultado final”, explica João Ferreira.

Somados os votos, o partido vencedor foi a AD, com 16,27% , seguido do PS e do Chega.