Guia do eleitor: em 9 pontos saiba o essencial das eleições

4. Como se vota antecipadamente em Portugal?

Os eleitores recenseados em território nacional podem votar antecipadamente em mobilidade em 2 de junho, uma semana antes das eleições, num local por si escolhido, o que inclui qualquer município do continente ou das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Para o fazer, o eleitor tem que comunicar a sua intenção entre os dias 26 e 30 de maio através de meio eletrónico em www.votoantecipado.pt ou por via postal, dirigida à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, localizada na Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA.

Caso o eleitor se inscreva para votar antecipadamente em mobilidade e não consiga fazê-lo, pode votar no dia da eleição, 9 de junho.

Votam também antecipadamente os presos e doentes internados, cujos votos são recolhidos pelo presidente da Câmara Municipal entre 27 e 30 de maio.

5. Como se vota no dia 9 de junho?

Pela primeira vez e excecionalmente, os eleitores vão poder votar no dia 9 de junho em "qualquer mesa de voto constituída em território nacional ou no estrangeiro", sem necessidade de inscrição ou aviso prévios.

Para isso, é necessário que o eleitor tenha consigo o seu documento de identificação civil. Caso não tenha, só poderá votar na mesa de voto onde está recenseado.

Tal modalidade será possível devido à utilização de cadernos eleitorais desmaterializados, ou seja, digitais.

No estrangeiro, as mesas de voto funcionam nas instalações diplomáticas portuguesas, no dia 8 e no dia 9, até às 20h00 de domingo em Lisboa.

Esta medida procura combater a abstenção numa data que coincide com um fim de semana prolongado, devido ao feriado nacional de 10 de junho, ou mesmo com férias, já que em Lisboa há também o feriado municipal no dia 13.