Obras do Metro do Porto. Veja aqui os cortes e as alternativas para o trânsito

Depois de muita espera, os 6,4 km da Linha Rubi do Metro do Porto vão entrar em obra na última semana de maio. Para já, o maior impacto anunciado é o corte da rotunda Edgar Cardoso, em Vila Nova de Gaia, durante dois anos.

A obra, que tem de estar concluída até ao final de 2026 para cumprir os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), inclui a construção de oito estações. Uma delas é logo na Arrábida, à beira do tabuleiro da Ponte D. Antónia Ferreira. A zona mais afetada pelas obras em Vila Nova de Gaia inclui ainda as estações do Candal e da Rotunda - precisamente na rotunda Edgar Cardoso.

Vila Nova de Gaia conta ainda com as estações de Devesa, Soares dos Reis e Santo Ovídeo. As estações de Devesa e Santo Ovídeo são intermodais: a primeira permite a ligação direta à estação de Vila Nova de Gaia, na Linha do Norte, e Santo Ovídeo vai estar ligada à estação da nova linha de alta velocidade no lado sul do Douro.