"Povo turco não é trabalhador"? Turquia é mais produtiva e trabalha mais horas que Portugal

Durante o debate no Parlamento com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, o líder do Chega, André Ventura questionou os dez anos previstos para a construção do novo aeroporto, falando do caso de Istambul e atirando que “turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo".

"Podemos ser muito melhores que os turcos, que os chineses, que os albaneses, vamos ter um aeroporto em cinco anos. O aeroporto de Istambul foi construído e operacionalizado em cinco anos, os turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo", afirmou Ventura, sob protestos de várias bancadas.

Após indignação das bancadas de PS, BE e Livre, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, pediu aos deputados para deixarem Ventura continuar a sua intervenção porque "o deputado tem liberdade de expressão para se exprimir".