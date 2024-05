"600 euros não chega!" Doentes malnutridos não aguentam os suplementos alimentares

Mafalda Rodrigues é cuidadora do marido que vive desde 2016 aprisionado pela esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Ricardo tem 46 anos e "ainda tem muito para viver”, apesar de ser um doente em risco de malnutrição.

Um doente com ELA necessita de mais do que as 2.000 calorias recomendadas para um adulto saudável. A solução está nos suplementos alimentares.

“Nós precisamos de comer para ter energia, para sobrevivermos, para respirarmos, para qualquer movimento... ele [o marido] só precisa para respirar, só que os músculos dele gastam imensa energia só para existir”, conta à Renascença.

É a partir daqui que as dificuldades aumentam, sobretudo na carteira. Na vida de um doente como Ricardo, os suplementos alimentares têm tanto de inevitável como de quase incomportável, principalmente quando o orçamento familiar tem pouca margem para responder a emergências. Mesmo em saúde.

“Eu sou professora de AEC de Educação Física no primeiro ciclo e tenho horário incompleto”, revela.

Quanto ganha? “Cerca de 600 euros por mês”.

Só a alimentação entérica de que o marido necessita para sobreviver custa, pelo menos, metade do salário de Mafalda, que é, de resto, o único deste agregado familiar de três pessoas: Mafalda, Ricardo e a filha, com nove anos de idade.

“Obviamente não chega! Além do orçamento alimentar, ainda temos esta despesa que é necessária e que ele não pode deixar de fazer”, reconhece Mafalda Rodrigues que também reconhece que nem sempre o marido segue escrupulosamente o plano desenhado pelo nutricionista.

Se o fizesse, “iria pesar ainda mais no nosso orçamento”.