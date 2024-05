“Se o genocídio continua, o povo está na rua." Milhares manifestam-se em Lisboa a favor da Palestina

“Tem muito a ver também com Humanidade e empatia. Aqui não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com antissemitismo. É expressar solidariedade com um povo onde 35 mil pessoas morreram e outras tantas continuam a morrer, para além das pessoas desaparecidas, torturadas e completamente martirizadas”, detalha.

"Genocídio também é responsabilidade do Ocidente"

A praça do Martim Moniz vai enchendo, à medida que os representantes do Conselho Português para a Paz e Cooperação e do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente já discursam no palco montado de costas para a Avenida Almirante Reis. A imagem enche-se de bandeiras verdes, vermelhas e brancas e, quando nos aproximamos de um grupo de manifestantes, raras são as vezes em que não vemos um pin de uma melancia preso nas camisolas.

Acompanhado da esposa, José Sousa segura uma faixa de apoio à Palestina. Não é novo nestas lides, já “pouco o surpreende”, mas não deixou de ver com “preocupação” o avanço das tropas de Telavive para Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Por isso, pede ao governo português para "endurecer" a postura perante Israel - "condenando" mais a investida militar e "lutando em alta voz" pela solução dos dois Estados.