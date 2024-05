Mais de um milhão de portugueses já concluiu os estudos ao abrigo da formação para adultos

Mais de um milhão de portugueses concluiu o ensino básico ou secundário através de programas de educação para adultos ao longo dos últimos 20 anos.

Os resultados fazem parte da segunda série do estudo "O Ensino em Portugal antes e depois do 25 de Abril" promovido pelo Edulog, o “think thank” da Fundação Belmiro de Azevedo, que se dedica à investigação científica em temas de educação.

O projeto analisou o conteúdo e o financiamento de várias tipologias destes programas, nomeadamente “Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências”, “Cursos de Educação e Formação para Adultos” e ainda “Formação Modular”.

Em declarações à Renascença, a coordenadora Paula Guimarães lamenta que estes programas estejam demasiado dependentes do financiamento e das regras do Fundo Social Europeu – e relembra que há exemplos no passado que mostram os riscos desta situação.

“Isso traz um problema quando não há financiamento europeu: por alguma razão, acaba-se e fica tudo à beira de um ataque de nervos. Foi quase o que aconteceu, em 2012, quando houve uma negociação dos quadros comunitários e havia dúvidas se existia financiamento para a educação e formação de adultos. Mostrou-se que, não havendo dinheiro, é uma chatice”, explicou.

Falta “diversidade” nos programas

Quanto ao conteúdo destes programas, o estudo sublinha que a oferta a nível nacional é pouco variada e que a maioria das formações se foca apenas em conceder competências técnicas e “centradas sobretudo nos problemas do emprego e do trabalho”.

Paula Guimarães considera que esta é uma das causas para as dificuldades experienciadas por muitos adultos em ingressar no ensino superior e pede, por isso, que os programas promovam o desenvolvimento de outro tipo de competências, nomeadamente cívicas.