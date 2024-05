“A criminalidade sexual tem uma dimensão que nos envergonha”, diz diretor adjunto da PJ

Desde 2020 que a PJ tem um Observatório da Criminalidade Sexual e da análise e estudo que aqui é feito espera-se ajudar na hora das tomadas de decisão.



No fundo, o que se sabe no processo é que “o facto foi este e o ato foi praticado desta maneira, mas depois se pudermos acrescentar para o julgador informação no plano da intensidade do acontecimento, da tendência para que aquilo acontecesse, se calhar estamos a ajudar que a dimensão das sanções seja a mais adequada, avaliando a possibilidade de reincidência, por exemplo".

"É importante antever o que a pessoa possa vir a fazer e se pudermos tomar medidas previamente estamos a reduzir e prevenir novas vítimas”, conclui.

Quanto ao combate a esta criminalidade, Carlos Farinha explica que embora “muitas das situações contra crianças e jovens sejam detetadas pelo sistema de educação, outras pelo sistema de saúde, é preciso que estes saibam o que fazer quando se confrontam com uma situação deste tipo, a quem comunicar para que tudo aconteça o tão precocemente quanto possível”.

E lança um pedido:

"O fundamental é que não tenhamos receio de desencadear a investigação, não arrastemos no tempo a dúvida, o que se pede às entidades é que perante uma possibilidade não fiquem à procura da probabilidade e deixem isso para a investigação. Tentemos evitar a revitimização e aprofundar algo mesmo antes de uma comunicação mais formal do caso”