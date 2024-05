"Não tinha dúvidas!". Edmundo Martinho de consciência tranquila com negócio dos Jogos Santa Casa

Entrevistado pela Renascença, Edmundo Martinho, ex-provedor da Santa Casa, lamenta que a direção de Ana Jorge, agora exonerada, “tenha interrompido um processo que tinha um potencial tremendo, sem que tenha sido substituído por uma estratégia alternativa”.

O antigo responsável diz que o afastamento da equipa de Ana Jorge era previsível, mas não esperava que fosse tão cedo. Admite, por outro lado, que os termos do comunicado do Ministério do Trabalho são inusitados, contudo, acredita que “espelham aquilo que foi o relacionamento entre o novo Governo e a administração da Santa Casa”.

A auditoria, pedida pelo Governo de António Costa, às empresas que geriam a expansão para outros mercados, como o Brasil, não encontrou ilícitos criminais ou irregularidades graves, segundo apurou a SIC.

Em declarações à Renascença, o gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, diz que as conclusões foram remetidas para o Tribunal de Contas.

Sobre a auditoria ao processo de internacionalização que lançou, Edmundo Martinho mostra-se confiante: “não tinha a menor dúvida que não houve qualquer tipo de ilegalidade”

O processo de auditoria aos negócios dos Jogos Santa Casa está encerrado e, segundo avança a SIC, não foram encontrados ilícitos criminais ou irregularidades graves. Não ficou surpreendido?

Claro que não. A minha reação não pode ser se não de confirmação ao que eu já sabia. Aliás, se reparar, desde agosto do ano passado, quando se começou a falar do assunto, no início, falava-se de ilegalidades. Depois, passou para irregularidades e, ultimamente, até já se fala só de inconformidades. Não conheço o relatório de auditoria, mas não tinha a menor dúvida de que não houve, neste processo de internacionalização, qualquer tipo de ilegalidade e, portanto, estamos tranquilos relativamente a isso. Portanto, a minha a minha reação só pode ser de confirmação daquilo que eu já sabia que ia acontecer.

E o que pode dizer relativamente às contas da Santa Casa da Misericórdia? Aparentemente, estão bastante mal nesta altura. A que se deve esta situação?

Não sei. Aliás, ao que parece, de acordo com o que foi aparecendo nos jornais, as contas de 2022/2023 foram refeitas. Tive a oportunidade de endereçar à Dra. Ana Jorge, antes de estar demissionária, um pedido de documentação e de informações para perceber como é que contas auditadas pelas entidades que legalmente têm de o fazer - quer do ponto de vista dos estatutos da Santa Casa, quer do ponto de vista legal - podem ser alteradas. Eu, pelo menos, não percebo.

Mas, esta questão das contas da Santa Casa, era previsível há muito tempo e foi nessa lógica de previsibilidade que se resolveu avançar no processo de consolidação financeira e de encontrar fontes adicionais de receita. Foi por isso que se avançou com a internacionalização. O que é lastimável, creio eu, é que se tenha interrompido totalmente um processo que tinha um potencial tremendo, sem que tenha sido substituído por uma estratégia alternativa. Até hoje não se percebe qual é o entendimento desta Administração demissionária relativamente à questão das receitas e do equilíbrio financeiro da Santa Casa. Não dá para perceber. Eu, pelo menos, não consigo perceber. Agora, não há dúvida nenhuma que é uma situação que merece atenção, mas não pode ser uma atenção centrada em cortes, cortes, cortes, que tornam ainda mais difícil a atuação da Santa Casa naquilo que é o seu mundo essencial, que é o apoio aos cidadãos mais necessitados.