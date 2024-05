Escravatura, assédio, pais incógnitos. A mulher na fábrica antes do 25 de Abril

Mulheres não podiam usar calças e trabalhavam com medo

Correu as secções todas, teceu, trabalhou no tricô, enrolou e fez novelos. Zélia Amaral nunca se queixou, até porque não podia. “Havia um dialeto próprio dos lanifícios, até porque não podíamos refilar. Tínhamos medo. Se às vezes lá chegássemos...um bocadinho atrasadas, porque íamos a pé, tiravam-nos logo o subsídio da alimentação. Já não recebíamos”, lamenta Zélia, que recorda ainda o dia em que a colega de secção ficou ao portão da fábrica. “Era uma rapariga nova, muito vaidosa, de Loriga, que veio de calças, os senhores guardas não a deixaram entrar. Ficou à porta. Os mestres é que estragaram muitas vezes a fábrica. Nós não podíamos denunciar. Tínhamos de nos calar. Eles chegavam às máquinas. Tinham lá aquela maneira de pôr as máquinas com a rotação toda. Nós não aguentávamos as máquinas a trabalhar, era escusado. Além de sermos novas, não aguentávamos aquilo a trabalhar. Nem que quiséssemos fazer mais. E melhor não podíamos. Muitas vezes lá chorámos, muita lágrima e com fome. Só tínhamos meia hora para vir cá fora. E cinco minutos antes já tínhamos de estar na máquina para trabalhar”, pormenoriza a operária de São Martinho.

Zélia Amaral não tem outra forma de classificar o que viveu na fábrica onde trabalhou até aos 42 anos: escravatura é a palavra que lhe ocorre. “Pois, coitadas, as mulheres eram mais prejudicadas, nem podiam comer, nem podíamos chupar um rebuçado. Os próprios mestres, para subirem de posto, para receberem mais, escravizavam as mulheres. Era escravatura. Era escravatura mesmo, mesmo. E mais, carregavam-nos a nós umas crianças, com o corte, com 50 metros de fazenda, ainda pesava para uma criança, e os mestrezitos iam ao lado com um papel”, sublinha.

Assédio sexual era uma realidade

Da escravatura ao assédio. Zélia Amaral olha para trás e percebe com nitidez que as atitudes dos mestres e encarregados para com as mulheres, constituíam assédio sexual. “Passavam por nós os mestres, e mexiam-nos, logo assim, davam-nos beliscões, na nádega, assim, na nádega. E eu também tive isso. E já era assim, crescidinha e tratava-os mal, e às vezes punham-me de castigo. Houve um mestre que andou muito tempo sem me falar. Punham-nos ao portão. E depois só entrávamos quando o patrão chegasse e entendesse que nós devíamos entrar. Nunca esquecemos essas memórias”, diz, visivelmente perturbada com as recordações que partilha.

Quando faziam o turno entre as 7 da tarde e as 7 da manhã, as meninas, crianças, tinham sono, mas se dormissem eram castigadas. Perdiam parte do salário ou o subsídio de alimentação. Zélia Amaral só queria ter um “mês bom”. “Um mês bom era quando nós chegávamos ao fim do mês e levávamos a fériazita aos nossos pais, íamos tão contentes porque os nossos pais trabalhavam no campo, cada um com a sua junta de bois e nós tínhamos de trabalhar e então era uma alegria imensa quando levávamos o ordenado completo aos nossos pais para eles governarem a vida e se orientarem”, afirma Zélia, sem deixar de lembrar que nem sempre eram meses bons. “Quando fazíamos alguma coisa, tiravam-nos logo o dinheiro, quando nos atrasávamos cinco minutos, tiravam-nos o subsídio de alimentação e ainda uma hora, não era só o subsídio de alimentação. E nós ao fim do mês não éramos senhoras do nosso dinheiro, os nossos pais é que o tinham, porque era assim a vida, era a pobreza”, conclui.