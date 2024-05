"Custa muito aceder a um trabalho digno". Dia do Trabalhador junta milhares em Lisboa

A música segue e o relvado já está bem preenchido, com muitos a prepararem-se para jantar na habitual festa do 1.º de Maio. Entre as várias toalhas estendidas, voltamos a encontrar o Diogo, desta vez com a amiga Carolina ao lado. Diz-se “receosa” que o novo governo do PSD/CDS se aproxime do “mau legado” de Pedro Passos Coelho e, por isso, deixa um aviso: “não vale a pena baixar impostos se isso significar menos investimento na saúde, na habitação, nos serviços públicos”.

Uns passos ao lado e de punho no ar encontramos Luísa Silva. Pede-nos para esperar dois minutos – do palco, ouve-se “Liberdade” de Sérgio Godinho e Luísa quer cantar com os amigos. Tem 27 anos e tem ascendência brasileira e italiana.

Chegou a Portugal há cerca de uma década e atualmente faz parte de um grupo quase em “vias de extinção” em Portugal – é uma jovem professora. Por isso, sente na pele a dificuldade em arranjar casa e um trabalho estável.

“Os ordenados relação realmente são incompatíveis com um custo de vida que nos é exigido. Ficamos até muito tarde em casa dos pais. É muito custoso aceder a um trabalho digno, que não seja temporário ou precário”, remata, enquanto a festa continua e o sol já se começa a esconder atrás da Fonte Luminosa.