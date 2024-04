Lojistas despejados de Santa Apolónia. "Isto é a vida de uma pessoa"

"Vamos encerrar, vamos embora. Isto é a vida de uma pessoa", confessa, lamentando que a Infraestruturas de Portugal não tenha proposto um local alternativo para manter o negócio, que é a fonte de rendimento da família há gerações.

"Sou eu, o meu filho e a minha mãe, que também já era aqui ardina há 70 anos", conta à Renascença.

Francisca - ou "Chica", como é conhecida - também lamenta que, com tantas lojas em tantas estações que tem a seu cargo, a IP não tenha sugerido uma alternativa. Nem para ela nem para os lojistas vizinhos.

Infraestruturas de Portugal justifica-se

Por escrito, a IP Património adianta que, no âmbito de um acordo com o ISCTE - Instituto Universitário Lisboa e com a Universidade Nova de Lisboa, irá instalar uma residência universitária a qual praticará preços regulados com o objetivo de facilitar o acesso a habitação dos alunos destas instituições.

Refere ainda que, em resultado da instalação desta residência universitária nos pisos superiores ao espaço ocupado pelos lojistas, será necessário encerrar esse mesmo espaço por "razões atinentes à realização das obras relativas às diversas infraestruturas do edifício da estação" (água, esgotos, energia, telecomunicações), aproveitando-se igualmente para requalificar a zona de espera de passageiros e os diversos serviços ferroviários atualmente existentes.