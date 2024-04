Provedora de Justiça: "Demoramos demasiado tempo a legalizar” e podem florescer todo o tipo de “negócios escuros"

E esse olhar global, pelos vários investimentos que se vai ouvindo falar desse plano do PRR, parece-lhe que houve uma aposta nesse sentido?

Não, não houve tanto quanto sei. É claro que nós estamos a falar de um problema que se tem arrastado muito em Portugal e o problema tem um nome que dá logo ideia da complexidade do que se trata: Reforma do Estado que implica reforma administrativa.

Na forma como o plano de recuperação e resiliência foi pensado em Portugal eu creio que toda esta questão do robustecimento, resiliência das instituições, particularmente das instituições com funções executivas mais próximas do cidadão é bastante resumido, ou condensado, na questão da transição digital.

Não nos iludamos, a transição digital é fundamental e ela tem que ser assegurada entre nós, como em todo lado, é o grande desafio do futuro, mas não funciona sem instituições sólidas. Temos de reconhecer que Portugal tem um problema de solidez das instituições.

Passávamos agora a outra área que tem a ver com uma reforma recente a da extinção do SEF e o surgimento da AIMA. O que é que lhe vai chegando de queixas e quais são as suas preocupações em matéria de direitos humanos?

As preocupações são muito, muito grandes porque as queixas que mais têm crescido são justamente de não portugueses. Aliás, para vermos a magnitude do problema com que estamos confrontados, basta saber isto, nós hoje teremos um milhão de estrangeiros não residentes em Portugal, ou seja, um décimo de toda a população. É, portanto, uma novidade, acolhermos mais pessoas do que nunca e termos mais estrangeiros do que nunca.

Eu faria aqui a divisão em três camadas, primeiro há um plano constitucional que são os compromissos do Estado português em matéria de direitos humanos, até pelos Tratados que subscreveu, assumiu obrigações nesse sentido; depois temos a camada da decisão política, que é de saber que atitude tomamos na lei perante o fenómeno contemporâneo dos fluxos migratórios e essa é uma decisão que quem nos representa politicamente tem que tomar; por fim a dimensão não visível, mas aquela de que muita coisa depende, que é depois na vida quotidiana como é que respondemos às necessidades de quem já entrou em território nacional, quem já cá está.

As queixas que chegam à Provedoria de Justiça são queixas desta terceira dimensão e aí todos nós sabemos, porque é público e notório, que as coisas não correm bem. Não correm bem porque as pessoas que entram depois precisam ter autorização de residência e demoram muito tempo a obtê-la, não correm bem porque a autorização de residência tem um prazo e precisa de ser renovada, e a renovação da autorização de residência é outro pesadelo.

Já demorava tempo tudo isto quando a competência era do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora essa competência foi distribuída por múltiplas entidades, portanto, o desafio máximo agora é coordenar isto tudo.

Mas não, as coisas não correm bem sobretudo porque nós demoramos demasiado tempo a, usando o termo da linguagem corrente, legalizar as pessoas. Isto tem um risco enorme, que pode ter consequências perversas!

Quando as autoridades públicas de um Estado têm disfunções desta índole, colocarem um grande número de pessoas em situações de fragilidade num limbo, florescem ou tendem a florescer, todo o tipo de negócios escuros. Eu estou a falar de redes que usam a vulnerabilidade destas pessoas, por exemplo, para ocupar as filas de atendimento perante as autoridades portuguesas, das quais depende a legalização das pessoas. Pode acontecer isso!

Mas chegam-lhe relatos?

Não me têm chegado relatos, mas estas questões já são do domínio das autoridades do Estado a quem cabe prevenir e reprimir fenómenos de índole criminal.

É isto que eu alerto! As disfunções administrativas, que na aparência são apenas obstáculos burocráticos, quando vividas em circunstâncias como estas, podem desencadear a instalação de todo o tipo de redes obscuras que, uma sociedade decente não pode tolerar, exploram as vulnerabilidades das pessoas que estão dependentes delas. Há esta camada não visível, mas à qual é preciso prestar muita atenção porque dela depende muita coisa.

Dirigiu aos juízes do Tribunal Constitucional, um pedido de fiscalização de normas da Lei da Morte Medicamente Assistida. Por que é que o decidiu fazer nesta altura e que sentido faz?

O processo da morte medicamente assistida e da sua tradução em lei, tem sido um processo muito acidentado. Já houve quatro diplomas diferentes da Assembleia, com quatro vetos presidenciais, dois vetos na sequência de acórdãos do Tribunal Constitucional e dois vetos políticos do Presidente.

A lei ficou pronta a 16 de maio de 2023, logo a seguir em Junho eu tenho queixas relativamente a esta lei que levei algum tempo a estudar e terminei em Março passado.

É sobretudo uma razão sobre a qual o tribunal não se pronunciou e eu penso que é uma razão decisiva.

O elemento central é assegurar que a pessoa que escolhe pedir a prestação de auxílio para morrer (é uma forma que aparece na lei espanhola) tem uma vontade que é absolutamente livre e esclarecida, para haver uma vontade livre e esclarecida é necessário que o Estado garanta, ao longo do procedimento administrativo, que a pessoa tenha outras opções, nomeadamente para melhorar o sofrimento tremendo em que se em que se encontra.

O Estado português tem em todos os domínios de oferta de cuidados paliativos em todo o território nacional a situação mais deficitária que se encontra na Europa e isto é factual, é medido por relatórios feitos internamente pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, quer por relatórios internacionais que analisaram comparativamente a situação portuguesa.

E a lei diz, e foi isso que eu pedi ao Tribunal, quando uma pessoa pede auxílio para morrer serão dadas, caso ela queira, acesso aos cuidados paliativos. Mas como são eles? Como são?

É uma pergunta que eu procurei sustentar jurídico-constitucionalmente, não é fácil responder, eu admito, não sei como é que o Tribunal responderá, mas uma coisa é certa, como é que um Estado no qual a Constituição diz que o Estado tem o dever de proteger e promover quer a livre expressão da autonomia das pessoas, quer o direito à vida, como é que nestas circunstâncias podemos ter a certeza que estes dois bens estão garantidos e que verdadeiramente a liberdade das pessoas está garantida?

O que eu perguntei ao Tribunal Constitucional justamente é uma pergunta que ainda não foi feita no meio de toda esta odisseia legislativa.