Olival ainda tem rua com nome de Salazar, mas moradores celebram 25 de Abril

É uma manhã tranquila em Olival. Na rua onde fica o edifício da Junta (que agora pertence à União das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma) o silêncio só é interrompido pelo carro ocasional que passa em direção a outro destino, pelos cães das residências particulares que ficam alarmados por estranhos a passar e pelo sino da Igreja paroquial.

Maria Moreira, que vive há mais de 40 anos nesta rua, está fora de casa, a tratar do jardim. À Renascença, conta que foi das primeiras pessoas a comprar terreno quando a zona foi urbanizada. Na altura, ainda era um alameda, com estrada a findar a cerca de metade do caminho que tem hoje. O nome, contudo, era o mesmo: Dr. Oliveira Salazar.

"Eu nunca gostei desse nome. Nem quando era novita eu gostei, fiquei um bocadinho revoltada", confessa. Já com 50 anos comemorados desde o 25 de Abril, há 17 ruas portuguesas que persistem com o nome do ditador e figura máxima do Estado Novo. Uma delas é aquela onde Maria Moreira vive, em Vila Nova de Gaia.

No entanto, agora, passado tanto tempo, a moradora confessa que não a incomoda. "O nome a mim não afeta nada. Se ficar, ficou. Se mudar, mudaram. Para mim é igual".

A opinião é partilhada por Armando Mendes, que tem casa na Rua Dr. Oliveira Salazar há 31 anos. À Renascença, considera que "não acha mal" ao nome apesar de reconhecer que vem do tempo da ditadura. E acredita que "vai continuar assim".

Para além do edifício da Junta, o outro grande ponto de encontro é o Café Couto, aberto há 22 anos naquela rua. Quando a Renascença entra para perguntar sobre o nome de Salazar, uma cliente habitual, que vive noutro sítio, confessa que "nunca tinha reparado".

Já a dona do café, Maria Couto, refere que "mal se lembra" do tempo da ditadura e que "até gosta do nome da rua e não tem nada contra".