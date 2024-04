Os 50 anos do "dia inicial inteiro e limpo" levaram Portugal de novo à rua

Muitos compararam a enchente de 25 de Abril de 2024 à do 1.º de Maio de 1974. As imagens certamente sugerem isso: um mar de centenas de milhares de pessoas encheu a Avenida da Liberdade em Lisboa, e preencheu as ruas de muitas outras cidades do país.

Não faltou a "Grândola Vila Morena" de Zeca Afonso, nem o tradicional grito de "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!". Não faltaram as causas, nem figuras que, 50 anos depois, continuam a celebrar a liberdade.