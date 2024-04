Antes do 25 de abril de 1974, a revolução começou a ferver em 60

Há 50 anos viviam-se os últimos minutos da ditadura do Estado Novo. O movimento dos capitães desencadeia um golpe militar que em pouco mais de 20 horas derruba o Governo de Marcello Caetano e põe fim a 48 anos de ditadura. Mas os eventos de 25 de abril de 1974 não aconteceram num vácuo.

Desde a década de 60, que o regime de Salazar enfrentava contestação interna e externa. A revolução foi o ar fresco que fez cair o castelo de cartas.

Em 1974, o país estava desgastado por 13 anos de guerra colonial, paralisado pela política isolacionista, perdido numa ditadura assente na censura e na Polícia Internacional e De Defesa do Estado/Direção-Geral de Segurança (PIDE/DGS). Um Portugal “orgulhosamente só” e ostracizado pela comunidade internacional.

O último dos impérios entra em crise nos anos 60

O grande confronto começa no prelúdio da guerra em Angola. Em 1960, as Nações Unidas aprovam uma resolução a favor do direito à independência dos territórios colonizados.

No documento, constam duas ideias principais. Em primeiro lugar, que o colonialismo é a negação dos direitos do homem e, depois, que os atrasos das colónias não podem ser um pretexto para atrasar as independências. A resolução é aprovada por larga maioria.

Em 1961, estala a guerra no Norte de Angola., durante a qual a ação da União das Populações de Angola (UPA) lança o pânico entre os colonizadores, ou a população branca.

No mesmo ano, o então ministro da defesa, o general Júlio Botelho Moniz tentou levar a cabo um golpe de Estado que ficou conhecido como Abrilada. O ministro queria afastar António de Oliveira Salazar e, no limite, destituir Américo Thomaz como Presidente da República. Mas o presidente do Conselho antecipou-se a Botelho Moniz e o golpe saiu fracassado.

Este desfecho acaba por piorar a situação no Ultramar. Depois de dominar o golpe, Salazar assume a pasta da defesa e envia o exército para Angola. O conflito depressa alastra à Guiné e a Moçambique. Durante 13 anos as populações das colónias, as famílias e os jovens sofrem os horrores da guerra.