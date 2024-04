Mais dinheiro, mais saúde, mais educação. Os 50 anos de democracia em 19 gráficos

Os cinquenta anos que Portugal celebra de democracia a 25 de Abril foram feitos de mudanças profundas, a nível demográfico, social e económico: a população cresceu, mas é hoje muito mais envelhecida; as mulheres conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho e na sociedade; e a educação assumiu um papel fundamental e moldou também a economia pós-Estado Novo.

Com os dados dos Censos ao longo das décadas e do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Renascença compara o nível de vida que o país tinha antes da revolução de 1974 com os números atuais, traça a evolução em áreas nevrálgicas como a saúde ou a educação - e que nem sempre batem certo com a perceção que os portugueses têm entre o país que viviam e aquele em que vivem agora.

Numa sondagem divulgada esta quinta-feira, pelo ICS/ISCTE para a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 Abril e divulgada na SIC e no Expresso, a maioria dos inquiridos indicou que a situação é hoje “melhor” do que a que existia antes da Revolução dos Cravos, mas em áreas como o desemprego, a justiça, a habitação ou as desigualdades sociais, a diferença entre quem acha que o cenário é hoje “pior” não é muita.

Habitação



Sobre o cenário da habitação, o inquérito mostra um viés de recência dos portugueses, de quem olha para a crise da habitação que o país atravessa e esquece as condições das casas que existiam há 50 anos.

Segundo os números dos Censos das últimas décadas, há hoje mais três milhões de habitações do que havia há 50 anos e um milhão delas são segundas habitações.