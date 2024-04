Pesquise aqui as 55.166 vagas do ensino superior. Há mais 433 do que no ano passado

Há mais vagas para Medicina e para formação de professores, mas a subida é ligeira. Este ano, no total, há mais de 55 mil vagas para quem quer ingressar no ensino superior. Entre elas, estão as vagas para formar futuros médicos, mais 13 do que no ano anterior, e para formar professores, mais 38, numa altura em que as escolas lutam com a falta de docentes.

De forma global, as vagas aumentam em relação ao ano anterior (mais 433), mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos. Número exatos? Há 55.166 vagas para o concurso de acesso ao ensino superior de 2024.

Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação e podem ser consultados no site da Direção Geral do Ensino Superior desde a meia-noite deste domingo. Também pode pesquisá-las aqui, na tabela da Renascença.

Tal como no ano passado, as vagas disponíveis foram conhecidas bastante mais cedo (o habitual era ser em julho), já que o anterior Governo antecipou o calendário do concurso nacional de acesso, decisão que o recém-empossado executivo não reverteu.