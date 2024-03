Gouveia e Melo diz que serviço militar obrigatório pode ser "ferramenta importante de dissuasão"

Há, notoriamente, uma movimentação maior desta reflexão por parte de quem está mais próximo da Rússia. Há no entanto países mais afastados e poderá ser o nosso caso, Espanha, etc.. que tardam mais a considerar urgente esta reflexão, compreende isso?

Isso é faz parte da natureza das coisas e da distância a que estamos do conflito. No entanto, os conflitos hoje, com as tecnologias atuais, podem desenvolver-se de forma muito abrupta, encurtando as distâncias. Enquanto no séc. XVIII ou no séc. XIX, uma centena de quilómetros de distância era uma distância gigantesca, difícil de transpor, porque era essencialmente apeado ou a cavalo. Hoje, com a utilização do espaço, do ar e de operações multi-domínio, desde mísseis a outro tipo de operações, as distâncias encurtaram-se extraordinariamente. Portanto, muitas vezes, temos a falsa segurança de estarmos protegidos e a uma grande distância, mas hoje não há grandes distâncias e podemos ser rapidamente envolvidos num conflito europeu se não fizermos as estratégias de dissuasão adequadas.

Esta é uma matéria em discussão já a nível europeu. Em Portugal, estamos numa fase de mudança política... Considera que o país não pode ficar alheio a esta reflexão?



Sobre esse assunto, gostaria de não me pronunciar porque é um assunto de caráter eminentemente político e não gostaria de referir neste momento de transição do Governo nada que indicasse qual é o meu sentido de apreciação. O Governo terá a liberdade toda e foi democraticamente eleito para fazer o que achar bem.