Há um guarda prisional agredido por semana desde o início do ano

Um recluso agrediu com um canivete um guarda prisional, esta terça-feira, na cadeia de Monsanto, em Lisboa, desferindo-lhe três golpes na cara. É o segundo ataque a um guarda prisional em dois dias seguidos, e a 12ª agressão a estes profissionais desde o início do ano. Em média, desde janeiro, nas cadeias portuguesas há uma agressão por semana que tem como alvo aquelas que zelam pela segurança nos estabelecimentos prisionais.

“Esta é a mais grave de todas as agressões desde que estamos no Sindicato. Foi uma tentativa de homicídio. O recluso com uma caneta afiada espetou-a na cara do guarda três vezes, no maxilar e na boca”, explica Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

O caso ocorreu no regresso do pátio do estabelecimento prisional de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, a única cadeia no país com nível máximo de segurança. O agressor é um recluso de 20 anos com um historial de violência e que foi transferido para aquela cadeia por outras agressões e por ser considerado perigoso.

A vítima não corre risco de vida, mas ainda decorrem os exames para perceber a extensão das lesões faciais.